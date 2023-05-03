الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون المستشار عبد الله عصر

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله أمين عصر

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى صباح اليوم الأربعاء، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، عن عمر يناهز 73 عاما.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب النائب محمد أبو العينين المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس المستشار عبد الله أمين عصر اللجنة التشريعية

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