تقرير إفريقي: الأهرامات شهادة على براعة ومهارة قدماء المصريين وإنجازاتهم المذهلة

سلط موقع "ذا ساوث أفريكان" الجنوب إفريقي، الضوء على أهرامات الجيزة والألغاز المحيطة بها، والتي لا تزال تثير إعجاب العالم.

وأكد الموقع، أن هذه الأهرامات بمثابة شهادة على براعة ومهارة قدماء المصريين، وهي بمثابة تذكير بالأشياء المذهلة التي يستطيع البشر تحقيقها.

- أكثر المباني شهرة في العالم

وأشار الموقع الإفريقي، إلى أن أهرامات الجيزة تُعدّ واحدة من أكثر المباني شهرة في العالم، وما زالت تأسر العالم حتى يومنا هذا، من حجمها الهائل وبنائها الدقيق إلى الألغاز التي لا تزال تحيط بها، لا يوجد نقص في الحقائق والمعلومات المثيرة لاكتشافها حول هذه العجائب القديمة.

وأضاف "سواء كنت من عشاق التاريخ، أو عالم آثار، أو مجرد شخص يقدر جمال هذه الهياكل الرائعة، فمن المؤكد أن أهرامات الجيزة ستتركك في حالة من الرهبة".

وأوضح الموقع أن الأهرامات الأكثر شهرة في العالم، تم بناؤها منذ أكثر من 4500 عام وما زالت تثير اهتمام الناس حتى يومنا هذا. على الرغم من دراستها والبحث عنها على نطاق واسع، لا تزال هناك ألغاز تحيط بهذه العجائب القديمة.

وأفاد بأنه تم بناء أهرامات الجيزة كمقابر للفراعنة وأقرانهم خلال فترتي المملكة القديمة والوسطى في مصر القديمة، وتم بناء هذه الهياكل لضمان حصول الفراعنة على مكان آمن ومأمون للراحة بعد وفاتهم.

وذكر الموقع الإفريقي، بأن العبيد لم يقوموا ببناء أهرامات الجيزة، كما يُعتقد غالبًا، بل تم بناؤها من قبل العمال المهرة الذين تم دفع أجورهم مقابل عملهم، تشير الأدلة الأثرية إلى أن هؤلاء العمال تلقوا تغذية جيدة ورعاية طبية فائقة، وبالرغم من الحجم الهائل للأهرامات، فقد تم بناؤها بسرعة نسبية، حيث كان الهرم الأكبر، على سبيل المثال، يقدر أن بنائه قد استغرق حوالي 20 عامًا، هذا إنجاز رائع بالنظر إلى التكنولوجيا المتاحة في ذلك الوقت.