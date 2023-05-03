الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التوثيق الرقمي للنقوش: الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة أناسي للإعلام، ورشة عمل بعنوان "التوثيق الرقمي للنقوش: الحرف العربي من النقش إلى الرقمنة" وذلك في الفترة من 16-18 مايو 2023 بمكتبة الإسكندرية. 

تلقي الورشة الضوء على مواقع النقوش العربية القديمة في المنطقة العربية، والتي تعتبر مرجعًا هامًا لتتبع تاريخ الكتابة العربية، بالإضافة إلى دراسة جماليات ووظائف الحرف العربي من خلال اللوحات الفنية، والطباعية، فضلاً عن التعريف بتقنيات التصوير الفوتوغرافي للنقوش، والتعرف على التجارب والخبرات السابقة والحالية في مجال رقمنة النقوش، وأخيرًا التعرف على تأثير التغيرات المناخية على مواقع التراث العالمية في المنطقة العربية.

يحاضر في الورشة أساتذة أجلاء في مجال النقوش العربية وحفظ التراث، إذ تم دعوة الدكتورة عميدة شعلان أستاذة الآثار والكتابات واللغات العربية القديمة باليمن، وكذلك الدكتورة هبة عبد عزيز، مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي (ARC-WH) وهي أستاذة كرسي اليونسكو لإدارة التراث العالمي والسياحة المستدامة في المنطقة العربية بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، بالإضافة إلى الدكتور زياد مهدي السلامين، أستاذ الآثار الكلاسيكية والنبطية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. كما يقوم الدكتور أحمد منصور -مدير مركز دراسات الخطوط- بعرض ومناقشة فيلم "رحلة الكتابة في مصر"، والذي أنتجته مكتبة الإسكندرية. 

هذا وسوف يشارك مجموعة من الباحثين من مكتبة الإسكندرية في إلقاء محاضرات وورش تدريبية عن قراءة ورقمنة النقوش العربية القديمة.

تستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العلمية، المتخصصين في تاريخ الكتابة والنقوش العربية القديمة، وأمناء المتاحف، ومفتشي الآثار، المشتغلين بتاريخ الجزيرة العربية، والشرق الأدنى القديم.

كما يقام معرضًا فنيًّا ببيت السناري بالقاهرة في الفترة من 14-25 مايو 2023 بعنوان "نقوش معاصرة" والذي سوف يستعرض مجموعة من أعمال الفنانين العرب والأجانب المعاصرين من كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا التي تستلهم من الحرف العربي أساسًا في الفنون التشكيلية والبصرية.

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