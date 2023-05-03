استشهاد فلسطينى وإصابة 5 آخرين شمال غزة جراء القصف الإسرائيلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين شمال مدينة غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن يبلغ من العمر 58 عامًا، شمال غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفى وقت سابق اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شهد بعدها قطاع غزة حالة من الهدوء عقب ليلة اشتباكات متبادلة.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وأممية، بدون أي شروط أو قيود من قبل الطرفين سوى العودة للهدوء.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وافقت على وقف إطلاق النار فجر اليوم.