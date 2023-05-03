الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا: لم نخطط لتسليم مروحيات "أباتشي" لأوكرانيا

أباتشي
أباتشي

 أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تخطط لتسليم مروحيات "أباتشي" لأوكرانيا، وجاء في الردود الخطية لنائبة وزير الدفاع البريطانية أنابيل جولدي، على أسئلة البرلمانيين، أن الحكومة لا توجد لديها خطط في الوقت الحالي لذلك.

- تمويل توريدات أنظمة الدفاع الجوي وقذائف بعيدة المدى للقوات الأوكرانية

بدوره، أشار نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إلى أن هناك مخطط لاستخدام موارد الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، لتمويل توريدات أنظمة الدفاع الجوي وقذائف بعيدة المدى للقوات الأوكرانية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستتلقى حتى 4 مايو الطلبات من الموردين المحتملين الذين سيكونون على استعداد لتقديم الصواريخ التي يصل مداها إلى ما بين 100 و300 كلم، والتي تطلق من الأرض أو من البحر أو من الجو، بوزن رأس قتالية من 20 إلى 490 كغم.

 - الأولوية ستكون في تقديم الصواريخ التي يصعب اعتراضها

وأشارت إلى أن الأولوية ستكون في تقديم الصواريخ التي يصعب اعتراضها، والقادرة على التصدي لأنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

ومن المخطط أن تضم حزمة المساعدات الثانية من الصندوق المذكور أنظمة الدفاع الجوي المخصصة لمحاربة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وكذلك المعدات لمد الجسور وإزالة الألغام والأجهزة للدبابات.

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قد أعلن في 15 فبراير الماضي، أن الحزمة الأولى بقيمة 200 مليون جنيه استرليني تضم الذخيرة للمدفعية وأنظمة الاستطلاع البحري والمراقبة، وكذلك قطع الغيار، بما فيها للدبابات.

وأعلنت السلطات البريطانية عن تأسيس الصندوق لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أغسطس الماضي. وساهمت في الصندوق، بريطانيا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد وليتوانيا وآيسلندا. 

الحكومة البريطانية أوكرانيا المملكة المتحدة وزير الدفاع البريطاني الدفاع الجوي

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