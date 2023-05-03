تقرير دولي: إنشاء نهر صناعي بمصر يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرصا للعمل

رشح تقرير دولي مشروع مصر لإنشاء أكبر نهر من صنع الإنسان في العالم، ضمن أهم المشاريع لشهر أبريل 2023.

وقال موقع "كونستركشن ويك أونلاين" المعني بالبناء والإنشاءات، إن المشروع يعزز ضمان الوصول إلى موارد مائية مستدامة ويلبي احتياجات المناطق الزراعية في مشروع الدلتا الجديدة، مضيفا أن المشروع يهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وآفاق التوظيف في البلاد عبر خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة مع زيادة فرص العمل المتوقعة.

وذكر الموقع ان مصر تنفذ مشروعا زراعيا ضخما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف مشروع "الدلتا" الجديدة بأنه أكبر مشروع في تاريخ البلاد.

- الممر المائي الاصطناعي بطول 114 كيلومترًا

وقال التقرير أن وزارة الموارد المائية والري المصرية، تقوم ببناء أكبر نهر من صنع الإنسان في العالم لضمان الوصول إلى موارد مائية مستدامة، يمتد هذا الممر المائي الاصطناعي بطول 114 كيلومترًا ، ويلبي احتياجات المناطق الزراعية في مشروع الدلتا الجديدة.

وأشارت إلى أنه قد يبدو بناء نهر اصطناعي في وسط الصحراء القاحلة غير قابل للتصديق، ومع ذلك فقد تطور الآن إلى مشروع قابل للتطبيق في الصحراء الغربية لمصر، وتم تصميم هذا المخطط الطموح لزراعة أكثر من 2.2 مليون فدان ، أي ما يعادل 9240 كيلومترًا مربعًا ، وهو أكبر مشروع زراعي تم تنفيذه في مصر على الإطلاق.

و أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بمشروع الدلتا الجديدة باعتباره أكبر مبادرة على الإطلاق في البلاد، ويهدف توسيع المنطقة الزراعية إلى ما هو أبعد من مساحة 6٪ الضئيلة الحالية على الأرض التي يشغلها المصريون في المقام الأول، يعتزم المشروع تسخير الإمكانات غير المستغلة للصحراء الغربية.

وقالت الصحيفة أن المشروع يقع على طول طريق محور روض الفرج - الضبعة، والذي يعتبر شريان الحياة الزراعي لمصر ، يعد مشروع الدلتا الجديدة أول مشروع يحقق الاكتفاء الذاتي ويصدر الفائض.

وأضافت أن الهدف الأساسي للمشروع هو تقديم منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار معقولة للمواطنين وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الواردات وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن المشروع سيوفر أكثر من 10360 فرصة عمل مباشرة، وعددًا متوقعًا من الوظائف غير المباشرة، مع زيادة فرص العمل المتوقعة في المواسم القادمة، ويهدف المشروع إلى دفع النمو الاقتصادي وآفاق التوظيف في البلاد.