ضياء رشوان: هناك جدية كبيرة فى الإفراج عن السياسيين المحبوسين

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مصر واجهت وستواجه أزمات اقتصادية جمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني تضمن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بجانب القضايا السياسية.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك جدية كبيرة في الإفراج عن السياسيين المحبوسين في القضايا السياسية المختلفة، مشيرًا إلى الإفراج عن السياسيين سيكون أسرع.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أنه لدي تطمينات بأن القضية 173 الخاصة بالمنظمات الحقوقية ستنتهي قريبا جدا.

واختتم: "لدينا عشرات الآلاف من الاقتراحات وطلبات المشاركة في الحوار الوطني".