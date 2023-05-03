أمين سر التحالف الوطنى تكشف عن تفاصيل مبادرة 600 ألف باب رزق بالمحافظات

أوضحت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني، تفاصيل مبادرة 600 ألف باب رزق بالمحافظات، قائلة: "إن 600 ألف باب رزق، هو رقم كبير، لكن نأمل أن يتحقق في مدى زمني قصير ومقبول".

وأضافت الدكتورة نهى طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة وعرضها منذ يناير الماضي، لافتة إلى أن المؤتمر الأول للتحالف الوطني، أمام فخامة رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن خطة 2023 بالنسبة لنا هي خطة من المفترض أن تكون أكثر طموحًا، وأكثر جرأة وتكون مهتمة بهموم الناس.

وأوضحت الدكتورة نهى طلعت، أن دور الجمعيات ودور المجتمع المدني هو أن يطور من أداءه، طبقاً لمتطلبات المرحلة، لافتة إلى أنهم عندما بدءوا العمل في مجال تنمية صغار المزارعين في "مبادرة أزرع"، وجدنا أن هناك فرص كبيرة جدًا لأعداد مهولة من المزارعين، حيث وجدنا أن هناك الكثير من الشباب لديهم طاقة، ومهتم بملف ريادة الأعمال، كما وجدنا فرص كبيرة لعمل ملتقيات توظيف، يتم من خلالها توظيف الشباب، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي الصغيرة ومتناهية الصغر.