الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يوجه باتخاذ إجراءات تمويل ممر النقل الدولى بين الشمال والجنوب

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي المزمع إنشاؤه بين الشمال والجنوب.


وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الرئيس بوتين أصدر تعليماته إلى الحكومة والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لاتخاذ تدابير جذب رؤوس الأموال من المستثمرين لبناء المرافق الخاصة بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.


وأضاف: "يتعين على الحكومة الروسية جنبا إلى جنب مع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال اتخاذ كافة التدابير لجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تشييد المرافق الفردية الخاصة بممر النقل الدولي (الشمال-الجنوب)".

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