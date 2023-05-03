الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: كل القضايا المطروحة بالحوار مهمة ولكن ربما يكون بعضها ذا أولوية

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ المصري، إننا غدا نشهد الجلسة الافتتاحية الرسمية للحوار الوطني، لافتًا إلى أن ما سبق طوال السنة كانت جلسات تنظيمية إجرائية .

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن غداً الجلسة الافتتاحية الرسمية التي ستتضمن كلمات لممثلي القوى السلمية، لافتًا إلى أن المنسق العام للحوار الوطني والقوى السياسية والأحزاب الرئيسية وبعض المؤسسات الأهلية، تبدأ في أيام 7 مايو، 9 مايو، 11 مايو، النقاش بين متحاورين، كل لجنة لها متحاورينها.

وأكد الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، أن كل القضايا المطروحة مهمة ولكن ربما يكون بعضها ذا أولوية.

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