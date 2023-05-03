طلعت عبد القوى: الحوار الوطنى فكرة غير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية

استعرض الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أٔهم القضايا التي سيتم طرحها، قائلاً: "إن الحوار الوطني حوار غير مسبوق على مستوى الدولة المصرية، حيث أنه لم يحدث من قبل حوار على هذا المستوى".

وأضاف عبدالقوي خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحوار الوطني تناول عدد كبير من القضايا تم تقسيمهم إلى عدد من المحاور، المحور السياسي، الذي يضم عدد من الملفات غاية في الأهمية، في مقدمتها، قانون ممارسة الحقوق السياسية، قانون مجلسي النواب والشيوخ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحليات، تنظيمات العمل النقابي والمهني، النقابات، تنظيمات العمل النقابي والمهني، تنظيمات العمل الأهلي.

وأوضح أنه بالنسبة للمحور المجتمعي، وهو لا يقل أهمية عن المحور السياسي، وسيتم التناول فيه قضايا الصحة، التعليم، القضية السكانية، الأسرة وتماسك المجتمع، الهوية والثقافة المصرية.

وأشار إلى أن المحور الاقتصادي، سيضم الموازنة العامة، التضخم، غلاء الأسعار، الزراعة، الصناعة السياحة ، العدالة الاجتماعية، الاستثمار المحلي الداخلي والخارجي، ملكية الدولة.