"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء شن غارات جوية في قطاع غزة، وسماع أصوات انفجار في ظل تحليق للطائرات الإسرائيلية، وذلك وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

ووجه الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية في قطاع غزة، وتم استهداف 5 مناطق في قطاع غزة، والتي ألحقت أضرارًا بمباني مدنية.

جيش الاحتلال الإسرائليي لم يعلن وقف إطلاق الصواريخ

وقالت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائليي لم يعلن عن وقف إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن الفصائل الفلسطينية أعلنت إطلاق رشقة صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية حالة الاستنفار والتأهب.