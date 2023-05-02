الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة أميرة العادلى لـ "صالون التنسيقية": المحور المجتمعي أهم محاور الحوار الوطني

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعي من أهم المحاور المطروحة على مائدة الحوار الوطني ويوازي المحورين الاقتصادي والسياسي.

وأضافت “العادلي” خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، أن التعليم والصحة ملفين أساسيين في بناء المجتمع المثالي، فهما جناحي التنمية لأي دولة، كما أن العدالة الاجتماعية من أهم ملفات المحور المجتمعي.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على ضرورة تجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني، مُشيرًة إلى أن ثورة 30 يونيو قامت لاستعادة الهوية المصرية.

وتابعت: “نحتاج إلى التنوير وتنقية المناهج التربوية من الأفكار المتطرفة والتكفيرية والتي تشمل في أفكارها أشكال العنف، وأوضحت أن الاعتدال يساعد على التنمية والسلم المجتمعي وكلها أمور تندرج تحت تجديد الفكر الديني”.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس  أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة  إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع متخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية الحوار الوطنى الصالون

الأكثر قراءة

استقالة جماعية لأعضاء المجلس الرئاسى وحكومة الظل والمكتب السياسى والهيئة العليا لحزب المحافظين

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى دارالسلام

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق بالقاهرة

تفاصيل فيديو مشاجرة منشور على "فيسبوك" في أحد شوارع دمنهور

الباز يكشف: لماذا قال المفتى لا عقوبة لشارب الخمر فى القرآن؟ (فيديو)

65 غرزة وقطع في شريان القدم.. تفاصيل اعتداء 3 أشخاص على طفل بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى