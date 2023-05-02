أحمد أبو الغيط يكشف آليات عودة سوريا للجامعة العربية (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن الجمعية العامة لها قراراتها وأمريكا لها مواقفها من سوريا، وكل الأطراف الدولية تتحدث في الشأن السوري.

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال لقاءه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدول العربية اجتمعت للتفاهم على خريطة طريق، وكيف يتمكن العرب من المساهمة مع سوريا ، لإعادة تأهيل أبناءها.

وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية في عمان يستهدف بحث كيفية عودة اللاجئين إلى سوريا، وإعادة البناء ومواجهة الإرهاب ومواجهة إنتاج المخدرات، لافتاً إلى أن هناك مناطق داخل سوريا تقوم بإنتاج المخدرات ولا بد من مواجهتها.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأردني أعلن أمس أنه سيتحدث مع وزراء الخارجية العرب، وأمين عام الجامعة حول الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أن شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سباق سيأخذ وقتاً طويلاً وخطوات متدرجة.

وأكد أن آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية، لافتاً إلى أنه يحق لدولة أو مجموعة دول مناقشة عودة سوريا للجامعة العربية.

وبين أنه في حالة التوافق على عودة سوريا، سيتم الدعوة في أي لحظة لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب، لافتاً إلى أن سوريا لم تطرد من الجامعة العربية ولكن تم تجميد عضويتها أو تعليق العضوية .