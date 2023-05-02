الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات "المحافظين" المستقيلون: رئيس الحزب أجبرنا على كتابة بيان رفض دعوة الحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أعضاء المجلس الرئاسي، وحكومة الظل والمكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، إن رئيس حزب المحافظين أجبرنا على كتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار الوطني إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة.

وأضاف المستقيلون في بيان: "وردت دعوة للبعض منا (كشخصيات عامة) وليست بصفاتنا الحزبية لحضور جلسة مشاورات مع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان وأمين الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي ولبى الدعوة باسل عادل وحسام علي وسوزان حرفي وعمرو الوزير وعمرو عز".

وتابع: "تناول النقاش حديثًا حول مطالبات المعارضة المشروعة من الإفراج عن سجناء الرأي وفتح المجال العام وحرية الإعلام وإطلاق الحريات السياسية وتغيير التشريعات في صالح التنمية السياسية ومطالبة الدولة للعمل على رؤية مختلفة للسياسات الاقتصادية لرفع المعاناة الضخمة من على كاهل المواطن واتخاذ إجراءات استثنائية محدودة المدة للسيطرة على الأسعار وغيرها من طلبات المعارضة المشروعة، كما أشرنا إلى ضرورة وجود أحزاب الحركة المدنية كطرف في الحوار الوطني".

وواصل: "في نهاية الحوار وجه لنا رئيس مجلس الأمناء الدعوة لحضور جلسات الحوار المزمع عقدها ورحبنا بها في بيان سياسي صاغ طلبات الحضور من كل التيارات السياسية".

وقال: "أخطرنا رئيس الحزب فور ورود الدعوة للقاء الدكتور ضياء رشوان برغم أنها دعوات شخصية وغير حزبية، ووافق على الحضور وأبلغناه بعدها بكل تطورات الحوار الذي تطابق مع رؤية أحزاب الحركة المدنية المعلنة، بعدها فوجئنا بإجبار رئيس الحزب لنا بكتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة!".

الأكثر قراءة

استقالة جماعية لأعضاء المجلس الرئاسى وحكومة الظل والمكتب السياسى والهيئة العليا لحزب المحافظين

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى دارالسلام

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق بالقاهرة

تفاصيل فيديو مشاجرة منشور على "فيسبوك" في أحد شوارع دمنهور

الباز يكشف: لماذا قال المفتى لا عقوبة لشارب الخمر فى القرآن؟ (فيديو)

65 غرزة وقطع في شريان القدم.. تفاصيل اعتداء 3 أشخاص على طفل بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى