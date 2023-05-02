قيادات "المحافظين" المستقيلون: رئيس الحزب أجبرنا على كتابة بيان رفض دعوة الحوار الوطنى

قال أعضاء المجلس الرئاسي، وحكومة الظل والمكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، إن رئيس حزب المحافظين أجبرنا على كتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار الوطني إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة.

وأضاف المستقيلون في بيان: "وردت دعوة للبعض منا (كشخصيات عامة) وليست بصفاتنا الحزبية لحضور جلسة مشاورات مع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان وأمين الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي ولبى الدعوة باسل عادل وحسام علي وسوزان حرفي وعمرو الوزير وعمرو عز".

وتابع: "تناول النقاش حديثًا حول مطالبات المعارضة المشروعة من الإفراج عن سجناء الرأي وفتح المجال العام وحرية الإعلام وإطلاق الحريات السياسية وتغيير التشريعات في صالح التنمية السياسية ومطالبة الدولة للعمل على رؤية مختلفة للسياسات الاقتصادية لرفع المعاناة الضخمة من على كاهل المواطن واتخاذ إجراءات استثنائية محدودة المدة للسيطرة على الأسعار وغيرها من طلبات المعارضة المشروعة، كما أشرنا إلى ضرورة وجود أحزاب الحركة المدنية كطرف في الحوار الوطني".

وواصل: "في نهاية الحوار وجه لنا رئيس مجلس الأمناء الدعوة لحضور جلسات الحوار المزمع عقدها ورحبنا بها في بيان سياسي صاغ طلبات الحضور من كل التيارات السياسية".

وقال: "أخطرنا رئيس الحزب فور ورود الدعوة للقاء الدكتور ضياء رشوان برغم أنها دعوات شخصية وغير حزبية، ووافق على الحضور وأبلغناه بعدها بكل تطورات الحوار الذي تطابق مع رؤية أحزاب الحركة المدنية المعلنة، بعدها فوجئنا بإجبار رئيس الحزب لنا بكتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة!".