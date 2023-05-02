الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف: لماذا قال المفتى لا عقوبة لشارب الخمر فى القرآن؟ (فيديو)

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، عندما صرح بأنه لا عقوبة لشارب الخمر في القرآن ولا في السنة، قالها في إطار قراءة حديثة للقرآن.

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن القرآن ذكر عقوبة واضحة للسارق والسارقة والزاني والزانية، ولم يحدد عقوبة على شارب الخمر، ولا المرتد.

وأشار إلى أن كلام المفتي لم يكن عن شارب الخمر تحديدًا، ولا كان دعوة لشرب الخمر، وإنما المفتي قال لا حد لشارب الخمر ولا حد للمرتد، وهو الأكثر أهمية، لأنه يعيد للساحة نقاشًا حول المرتد، وهو كلام طبيعي جدًا، في إطار حرية العقيدة.

وأردف: "أنت دخلت الإسلام، وعايز تسيبه مع السلامة، أنت مسيحي وعايز تسيب المسيحية مع السلامة، الدين لله هو من يحكم فيه".

 

ولفت الباز، إلى أن الحديث عن حكم شارب الخمر مهم، لأنه يوجد عدد غير قليل من المواطنين يشربونه.

الباز محمد الباز شارب الخمر عقوبة شارب الخمر المفتي المرتد

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