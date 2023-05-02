أحمد أبو الغيط يكشف أسباب اندلاع الأزمة السودانية (فيديو)

كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أسباب اندلاع الأزمة السودانية، ورؤيته لما قد تؤول إليه الأحداث مستقبلاً، وتأثير ذلك النزاع على دول الجوار، قائلاً، إنه كان يرى أن هناك احتمالات قوية لانفجار الوضع في السودان، ولديها قوات مسلحة ولكن بجوارها وعلى التوازي أنشأت قوة مسلحة (ميليشيا) وهذه القوة صبغتها بصبغة تشريعية قانونية.

وأضاف أبو الغيط، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ميليشيا الدعم السريع تعمل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية؛ ولكن بمعزل عنها ولها قياداتها؛ الأمر الذي أدى لوجود قوتين مسلحتين بالسودان؛ ولا بُد أن يكون هناك جيش واحد وقوة مسلحة واحدة في السودان.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن منطقة غرب إفريقيا مليئة بالنزاعات والصراعات مثل تشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى ومالي؛ والجوار السوداني يهدد الكثير من الأقاليم العربية مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر، لافتاً إلى أنه يرى أن هناك احتمالات للصدام بين الشخصيات والقوتين المسلحتين في السودان واحتمالات التدخلات الخارجية لمصالحها.

وأكد أبو الغيط، أن السودان دولة غنية للغاية؛ ولا ننخدع بحالة الفقر التي تبدو على السطح أحيانًا، لافتًا إلى أن السودان غني بموارده وإمكانياته وأرضه ومياهه؛ وبالتالي كان الصدام قادم وزادت حدته في 2019.