الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أبو الغيط يكشف أسباب اندلاع الأزمة السودانية (فيديو)

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أسباب اندلاع الأزمة السودانية، ورؤيته لما قد تؤول إليه الأحداث مستقبلاً، وتأثير ذلك النزاع على دول الجوار، قائلاً، إنه كان يرى أن هناك احتمالات قوية لانفجار الوضع في السودان، ولديها قوات مسلحة ولكن بجوارها وعلى التوازي أنشأت قوة مسلحة (ميليشيا) وهذه القوة صبغتها بصبغة تشريعية قانونية.

وأضاف أبو الغيط، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ميليشيا الدعم السريع تعمل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية؛ ولكن بمعزل عنها ولها قياداتها؛ الأمر الذي أدى لوجود قوتين مسلحتين بالسودان؛ ولا بُد أن يكون هناك جيش واحد وقوة مسلحة واحدة في السودان.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن منطقة غرب إفريقيا مليئة بالنزاعات والصراعات مثل تشاد والنيجر وإفريقيا الوسطى ومالي؛ والجوار السوداني يهدد الكثير من الأقاليم العربية مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر، لافتاً إلى أنه يرى أن هناك احتمالات للصدام بين الشخصيات والقوتين المسلحتين في السودان واحتمالات التدخلات الخارجية لمصالحها. 

وأكد أبو الغيط، أن السودان دولة غنية للغاية؛ ولا ننخدع بحالة الفقر التي تبدو على السطح أحيانًا، لافتًا إلى أن السودان غني بموارده وإمكانياته وأرضه ومياهه؛ وبالتالي كان الصدام قادم وزادت حدته في 2019.

الأكثر قراءة

قائمة أسعار سلع التموين لشهر مايو 2023 بعد الزيادة الجديدة

"بها ملايين".. تفاصيل غرفة الكنز السرية التي اكتشفها رجل الإطفاء أسفل عقار المهندسين

أكاذيب المركزية الإفريقية

الرئيس السيسى فى حوار «أساهى» اليابانية: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار فى السودان والعودة إلى المفاوضات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في القنطرة شرق

نائب محافظ القاهرة تبحث آخر مستجدات أعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب.. نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى