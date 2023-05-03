محمد خلف الله يناقش مجلس أمناء دمياط الجديدة فى 4 ملفات

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعًا فى حضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى رئاسة جهاز المدينة، وبرئاسة الدكتور أسامة التابعى رئيس مجلس الأمناء، وعبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز وأمين سر المجلس ومعاونى رئيس الجهاز والإدارات المعنية، وجميع أعضاء المجلس، وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهل الدكتور أسامة رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها بالمهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، وحضور أول اجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة 15 مايو، متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة.

كما وجه الشكر للمهندس علاء محمد منيع على مجهودات خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأعرب المهندس محمد خلف الله عن ترحيبه الحضور وأن جهاز المدينة ومجلس الأمناء من أهم محاور الدعم والتنمية بالمدينة، وله خطة عمل بروح الفريق الكامل، وجارٍ استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها، ثم تم استكمال أعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات مهمة.



فى مجال الكهرباء

وناقش المهندس محمد خلف الله مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وطلب المستثمرين البت فى ملفات دعم الصناعة.

وأفاد رئيس قطاع كهرباء دمياط بسرعة إنهاء تلك الإجراءات وزيادة منافذ الشحن بالمدينة مع وجود أفراد بأجهزة متنقلة بأحياء المدينة.

فى مجال الصحة

وافاد رئيس الجهاز دمياط الجديدة بمناقشة الطلب المقدم من الدكتور عميد كلية طب الأزهر لشراء 3 وحدات غسيل كلوى أطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة، وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها.

وفى قطاع التمريض أفادت الدكتورة ناهد فكرى بأنه خلال العام الحالي سوف يتم تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض جامعة دمياط لدعم قطاع التمريض بالمدينة والمحافظة ومستويات تليق بالقطاع الصحي وتقديم خدمة مميزة لأبناء المحافظة.

وفيما يخص قطاع الطب البيطرى

كما تمت مناقشة موضوع مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، وأفاد رئيس وحدة الطب البطرى بأنه جارٍ التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

كما تمت مناقشة الطلب المقدم بعمل استراحة مغطاة للمواطنين أمام مكتب الشهر العقاري بالحى الرابع، ووافق مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة على الدعم لخدمة أبناء المدينة.

وفى نهاية الجلسة وجه الدكتور أسامة حفيلة، رئيس المجلس، الشكر لفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل الأوقاف ورئيس هيئة الإسعاف والقائمين على تنظيم صلاة عيد الفطر المبارك لاستقبال آلاف المصلين بالحديقة المركزية.

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة