الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محمد خلف الله يناقش مجلس أمناء دمياط الجديدة فى 4 ملفات

مجلس أمناء مدينة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعًا فى حضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى  رئاسة جهاز المدينة، وبرئاسة الدكتور أسامة التابعى رئيس مجلس الأمناء، وعبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز وأمين سر المجلس ومعاونى رئيس الجهاز والإدارات المعنية، وجميع أعضاء المجلس، وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهل الدكتور أسامة رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها بالمهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، وحضور أول اجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة 15 مايو، متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة. 

كما وجه الشكر للمهندس علاء محمد منيع على مجهودات خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان. 

وأعرب المهندس محمد خلف الله عن ترحيبه الحضور وأن جهاز المدينة ومجلس الأمناء من أهم محاور الدعم والتنمية بالمدينة، وله خطة عمل بروح الفريق الكامل، وجارٍ استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها، ثم تم استكمال أعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات مهمة.
 

فى مجال الكهرباء 

وناقش المهندس محمد خلف الله مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وطلب المستثمرين البت فى ملفات دعم الصناعة. 

وأفاد رئيس قطاع كهرباء دمياط بسرعة إنهاء تلك الإجراءات وزيادة منافذ الشحن بالمدينة مع وجود أفراد بأجهزة متنقلة بأحياء المدينة.

فى مجال الصحة  

وافاد رئيس الجهاز دمياط الجديدة بمناقشة الطلب المقدم من الدكتور عميد كلية طب الأزهر لشراء 3 وحدات غسيل كلوى أطفال بالمركز الإسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة، وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة أبناء المدينة وضواحيها. 

وفى قطاع التمريض أفادت الدكتورة ناهد فكرى بأنه خلال العام الحالي سوف يتم تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض جامعة دمياط لدعم قطاع التمريض بالمدينة والمحافظة ومستويات تليق بالقطاع الصحي وتقديم خدمة مميزة لأبناء المحافظة. 

وفيما يخص قطاع الطب البيطرى

كما تمت مناقشة موضوع مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، وأفاد رئيس وحدة الطب البطرى بأنه جارٍ التنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة الطلب المقدم بعمل استراحة مغطاة للمواطنين أمام مكتب الشهر العقاري بالحى الرابع، ووافق مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة على الدعم لخدمة أبناء المدينة.
وفى نهاية الجلسة وجه الدكتور أسامة حفيلة، رئيس المجلس، الشكر لفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل الأوقاف ورئيس هيئة الإسعاف والقائمين على تنظيم صلاة عيد الفطر المبارك لاستقبال آلاف المصلين بالحديقة المركزية.

مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة
مجلس أمناء دمياط يناقش ملفات

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص في حريق بسبب ماس كهربائي ببورسعيد

بوتين يوجه باتخاذ إجراءات تمويل ممر النقل الدولى بين الشمال والجنوب

الرئيس العراقى: نأمل فى تشكيل مجلس للتعاون التجارى والاقتصادى مع إيطاليا

دراسة تكشف أبرز القضايا المطروحة على طاولة المحور السياسي بالحوار الوطني

ضياء رشوان: هناك جدية كبيرة فى الإفراج عن السياسيين المحبوسين

أرسنال يسترد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك تشيلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟