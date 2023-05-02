الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"نحو بيئة نظيفة".. مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر بدبي (صور)

جريدة الدستور

وقّعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع هيئة إسعاد خاصة بالمواطنين والموظفين الإماراتيين، لتقديم نسبة تخفيض على خطوط الشركة، إضافة إلى بروتوكول حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة sata travel التابعة لهيئة مطار الشارقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة فى معرض سوق السفر العربى ATM (ArabianTravel Market) والمقام بمدينة دبي خلالالفترة من 1 – 4 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكد يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية تحرص على المشاركة في معرض سوق السفر العربي كل عام، حيث يعتبر خطوة هامة فى إطار الدور الذى تلعبه الشركة الوطنية فى تشجيع السياحة المصرية فى مختلف أنحاء العالم.

يأتى ذلك في إطار سعي الشركة لجذب عملاء جدد من السوق العربي، إضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي، حيث يعد من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة بالشرق الأوسط وفرصة جيدة لتبادل الرؤى والتعرف على مناطقالجذب السياحي المتنوعة وخطوط الطيران الجديدة وأفضل النظم التكنولوجية المتبعة في مجال السفر

يشار إلى أن “مصر للطيران” قامت خلال مشاركتها سوق السفر العربي تقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة التي تواكب أحدث ما توصلت إليه منظومة الطيران العالمية، إضافة لطرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات، لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحي المصري.

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