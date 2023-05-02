رصدت كاميرا الحياة اليوم، آراء المواطنين حول انطلاق فعاليات جلسة الحوار الوطني الافتتاحية غدًا بمشاركة كافة أطياف الشعب.

وقالت إحدى المواطنات: "ربنا يوفقهم في جلستهم الافتتاحية غداً وتكون جلسة موفقة بإذن الله، عندي إحساس إن هيبقى فيه خير جاي إن شاء الله".

وقال مواطن ثاني: "سيحدث تجمع لكل القوى الموجودة، الذين توحدوا على كلمة واحدة".

وقال شاب مصري: "إنه يجب أن ننظر إلى الشباب بعض الشيء، بحيث يكون هناك حوار وطني له علاقة بالشباب وآرائهم".

وقالت مواطنة ثالثة: "هذه الجلسة تأتي في وقتها تمامًا، وسنسمع آراء تكون جديدة ومفيدة لنا بإذن الله".

وقالت سيدة رابعة: "إنه لشيء جميل أن يكون هناك حوار وطني، حتى يستطيع المواطنون أن يعبروا عن آرائهم في أي مشاكل تخصهم".