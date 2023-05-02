الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آراء المواطنين حول انطلاق فعاليات جلسة الحوار الوطني الافتتاحية غدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

رصدت كاميرا الحياة اليوم، آراء المواطنين حول انطلاق فعاليات جلسة الحوار الوطني الافتتاحية غدًا بمشاركة كافة أطياف الشعب. 

وقالت إحدى المواطنات: "ربنا يوفقهم في جلستهم الافتتاحية غداً وتكون جلسة موفقة بإذن الله، عندي إحساس إن هيبقى فيه خير جاي إن شاء الله". 

وقال مواطن ثاني: "سيحدث تجمع لكل القوى الموجودة، الذين توحدوا على كلمة واحدة". 

وقال شاب مصري: "إنه يجب أن ننظر إلى الشباب بعض الشيء، بحيث يكون هناك حوار وطني له علاقة بالشباب وآرائهم". 

وقالت مواطنة ثالثة: "هذه الجلسة تأتي في وقتها تمامًا، وسنسمع آراء تكون جديدة ومفيدة لنا بإذن الله".

وقالت سيدة رابعة: "إنه لشيء جميل أن يكون هناك حوار وطني، حتى يستطيع المواطنون أن يعبروا عن آرائهم في أي مشاكل تخصهم".

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