الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الطاهرى": من كان يقول إن الحوار الوطنى مناورة سياسية "عليه مراجعة نفسه"

الطاهري
الطاهري

 قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن برنامج "كلام في السياسة" ناقش على مدار 3 حلقات بشكل مكثف ملامح عامة لطبيعة كل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة، السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

 وأضاف خلال ختام حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من تابع الحلقات الثلاث سيجد أن أسهل اكتشاف أنه لا يوجد قطاع إلا ولديه مشكلات كبيرة، هذه المشكلات تعتبر أولوية لأهل كل قطاع وتحتاج إلى تدخل سريع.

 وتابع: حين تضع هذه الصورة كاملة أمامك يمكنك أن تفهم مغزى الحوار الوطني، باعتباره مسئولية أمة بأكملها تريد حياة أفضل وتريد العبور للمستقبل، بعد عام من الجهد الشاق لهيئة الحوار الوطني، ومجلس الأمناء، واللجنة الفنية. 

الحوار الوطني أهم حدث في مصر يجب أن نلتف حوله

ولفت إلى أنه بعد ما تم عرضه من مشاكل وتداخلها، مثل ضرورة حوكمة قطاع الصحة لوجود مستشفيات تابعة لجهات عدة، بعد كل ذلك من كان يقول قبل عام إن الحوار الوطني مناورة سياسية أو ضوء إعلامي لحظي، عليهم مراجعة أنفسهم، وحين نصف هذا الحوار بأنه أهم حدث في مصر يجب أن نلتف حوله ونتابعه فهذه ليست مبالغة.

أحمد الطاهري الحوار الوطنى مراجعة أنفسهم مناورة سياسية نلتف حوله

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