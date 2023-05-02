الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شولتس يبحث عن شراكات فى مجال الطاقة النظيفة مع كينيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى شرق إفريقيا، الخميس القادم، لإقامة شراكات في مجال الطاقة النظيفة لا سيما مع كينيا الدولة "الرائدة" التي تغطي 90% من حاجاتها من مصادر الطاقة المتجددة.


قالت مصادر حكومية، الثلاثاء، إن حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا ترى إمكانات كبرى "للتعاون في مجالي الطاقة والمناخ" مع نيروبي.


تخطط كينيا الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا في شرق إفريقيا، لتغطية جميع حاجاتها من الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.


من المقرر أن يزور المستشار الاشتراكي الديموقراطي الذي يرافقه وفد من الصناعيين، السبت محطة للطاقة الحرارية الأرضية بالقرب من بحيرة نيفاشا عند سفح بركان لونغونوت.


اضطرت برلين لتنويع مصادرها من إمدادات الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر من عام، مما أدى إلى نضوب شحنات الغاز الروسي التي كانت البلاد تعتمد عليها بشكل كبير.


تسعى ألمانيا حيث لا يزال الفحم يمثل ثلث إنتاج الكهرباء، إلى تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2045.


إذا كانت برلين تعتبر كينيا "شريكا اقتصاديا وقيِّما" فإن العلاقات أكثر تعقيدًا مع إثيوبيا، حيث يبدأ شولتس زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى المنطقة.

المستشار الألماني أولاف شولتس شرق افريقيا الطاقة مجال الطاقة

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