اتحاد الكرة يحسم الجدل: مشاركة كهربا فى السوبر المصرى صحيحة 100%

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن النادي الأهلي يرى أن تشكيل لجنة الانضباط غير قانوني، مؤكدًا أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لها أساس شرعي، وتعيينها وفقًا للقانون.

وأضاف الدكتور إيهاب الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مشاركة كهربا مع الأهلي في مباراة السوبر المحلي بالإمارات صحيحة 100%.

وأوضح أن اللائحة تطبق على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أنه حال تطبيق القوانين يسود العدل ويصلح حال الكرة المصرية، كما أن لجنة الاستئناف ظلت منعقدة والاتحاد لم يعرف قرارها إلا بعد فتح المظروف الذي تم إرساله إليه.

وعن انتقادات جماهير قطبي الكرة المصري للاتحاد بأنه ينحاز للطرف الآخر، قال الدكتور إيهاب الكومي، هذا يعني أننا نسير بشكل صحيح.

وأكد أن قرعة مباريات الكأس تكون موجهة حتى لا يقع الأهلي والزمالك في نفس المجموعة، وهذا بصفتهما أكبر ناديين والأكثر حصولًا على البطولات.

وحول حضور مباراة السوبر من الاتحاد، قال الكومي، إن عامر حسين ومحمد بركات لن يكونا حاضرين وتأكد حضور أبوالوفا وجمال علام وخالد الدرندلي، مضيفًا أن السفر يكون من خلال الشركة الراعية وليس اتحاد الكرة.