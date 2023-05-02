اتحاد الكرة يكشف العقوبات المنتظرة الزمالك بعد انسحابه من السوبر المصرى

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن عقوبة الاعتذار عن لقاء السوبر المصري غرامة مالية قيمتها 500 ألف جنيه، ومليون جنيه عن الانسحاب، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أي عضو باتحاد الكرة أن يُملي عقوبة على لاعب أو ناد من خلال لجنة الانضباط.

وأكد الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الاتحاد ليس في خصومة مع نادي الزمالك أو الأهلي، مشيرًا إلى أنهم ليسوا طرفًا في أزمة كهربا لاعب النادي الأهلي، ولا يتم التدخل في عمل لجنتي الانضباط والتظلمات التابعتين لاتحاد كرة القدم.

وأشار إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أنه لم يكن من الوارد، إطلاقًا، إلغاء لقاء السوبر الذي يحصل الفائز فيه على جائزة قدرها مليون دولار، و500 ألف دولار للوصيف، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم نفى حدوث أي تواصل بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتفاق الطرفين على تخفيف عقوبة كهربا.

اتحاد الكرة يرد على تهديد الزمالك باللجوء إلى الفيفا

وعن لجوء الزمالك للفيفا، قال الكومي: "منقدرش نمنع حد؛ الاتحاد المصري لن يلجأ للقضاء الإداري، وقدمنا الطعون بشأن نادي الزمالك، والمحكمة الدستورية ألغت لجنة الأحكام الرياضية".

وتابع: "عندنا قضاء نحترمه؛ وفي الآخر بناخد حقنا بالقضاء، ومن حق الزمالك التقدم بشكوى للفيفا لكنهم لجأوا قبل ذلك للقضاء الإداري".