الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الإنجليزى يوجه تهمة سوء السلوك ضد كلوب

كلوب
كلوب

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سوء السلوط، للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد ما بدر منه أمام حكم اللقاء بول تيرني بعد مباراة توتنهام.

وقال البيان اليوم: تم توجيه الاتهام على يورجن كلوب عقب مباراة توتنهام وبسبب تصريحاته في المقابلات الإعلامية التي نصنفها غير لائقة، ولدى المدرب حتى 5 مايو المقبل للرد.

وأشهر تيرني البطاقة الصفراء في وجه كلوب بسبب احتفاله الصاخب في وجه الحكم الرابع جون بروكس بعد تسجيل ديوجو جوتا هدف الفوز القاتل لليفربول في الوقت بدل الضائع، بعد 99 ثانية من تسجيل ريتشارليسون هدف التعادل لتوتنهام. 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وجه كلوب انتقادات للحكم تيرني، متهما طاقم تحكيم المباراة بالحديث إليه بشكل غير لائق. 

ولكن لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز ذكرت في بيان أمس الاثنين، أنه "يتم ربط مسئولي المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر نظام اتصالات خلال جميع المباريات، وبعد مراجعة التسجيل الصوتي للحكم بول تيرني بشكل كامل، يمكننا أن نؤكد أنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت بما في ذلك عند إصدار تحذير لمدرب ليفربول، لذلك نرفض بشدة أي إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت غير لائقة".

الاتحاد الانجليزي كلوب يورجن كلوب توتنهام ليفربول

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