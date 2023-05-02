نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الراحل مصطفى درويش

وصل منذ قليل عدد من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش، منهم هنادي مهنا، محمد عبدالرحمن، إدوار، إسماعيل فرغلي، محمد جمعة، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما وصل أيضا الفنان مصطفى شعبان والفنان ماجد المصري والفنان محمد الصاوي وعمرو عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ43 وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر أمس الثلاثاء وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كان الراحل متواجد قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.