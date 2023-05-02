الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في الراحل مصطفى درويش

مصطفي درويش
مصطفي درويش

وصل منذ قليل عدد من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء في الفنان الراحل مصطفى درويش، منهم هنادي مهنا، محمد عبدالرحمن، إدوار، إسماعيل فرغلي، محمد جمعة، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

 

كما وصل أيضا الفنان مصطفى شعبان والفنان ماجد المصري والفنان محمد الصاوي وعمرو عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة.

 

 ورحل عن عالمنا الفنان الشاب مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب، عن عمر يناهز الـ43 وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر عصر أمس الثلاثاء وتتلقى أسرته العزاء فيه اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كان الراحل متواجد قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

 

 

 

 

عزاء مصطفى درويش نجوم الفن مصطفى درويش مسجد الشرطة

الأكثر قراءة

وحيد أبويه وحافظ للقرآن الكريم.. مقتل طفل على يد شخصين فى مدينة نصر

رد "الصحفيين" على منع تصوير الجنازات.. وحقيقة فصل المصورتين الضاحكتين (فيديو)

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

مصدر: بيراميدز يدرس المشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع فى السودان

خلال فعاليات "اتكلم عربى".. وزيرة الهجرة تؤكد أهمية تاريخنا وهويتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى