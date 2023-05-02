عودة الطيور المهاجرة لتستثمر أموالها ومدخراتها على أرض الوطن

شهدت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا؛ وذلك بعد أن قامت الدولة بداية بالقضاء على الإرهاب ومن ثم إطلاق عدة مبادرات رئاسية أهمها المشروع القومى للطرق، ثم مشروعات حياة كريمة، ثم المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف، ثم النظر بجدية لتنمية الصعيد المصرى، وإنشاء عدة محاور وطرق جديدة كانت السبب الرئيسى فى تنمية الاستثمار والعمل على استقطاب رءوس الأموال المهاجرة المصرية والعربية والأجنبية للاستثمار على أرض مصر فى جميع المجالات من البنية التحتية، ومياه الشرب والمرافق، وإنشاء مدن جديدة ذكية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

كل هذه الإنجازات والمقومات الأساسية للدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جعلت الشباب المصرى المغترب العاشق لتراب وطنه والمتابع لكل ما يدور على أرض الوطن من ملحمة وطنية واقتصادية وتنموية يفكر بجدية فى العودة لتراب الوطن واستثمار مدخراته التى جمعها بكل الجد والاجتهاد والإخلاص.

ومن هذا المنطلق كان لنا لقاء مع المهندس أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة الكيان للمقاولات.

■ حدثنا عن بداية نشاط شركة الكيان بعد عودتك لأرض الوطن وكيف بدأت خطواتك لتأسيسها؟

- أنا كنت مهندسًا مغتربًا بالخليج لمدة ١٥ عامًا، وكانت لدىّ رغبة شديدة فى العودة إلى مصر وتأسيس شركتى الخاصة؛ ولأنى مؤمن برؤية مصر ٢٠-٣٠ عدت إلى أرض الوطن عام ٢٠٢٠ وأسست شركتى الخاصة للعمل بالمشاريع القومية مثل مشاريع حياة كريمة ومشاريع تبطين الترع وإعادة تأهيل وبناء مراكز شباب بالقرى النائية، وخلال عامين فقط تحولت الشركة من مجرد فكرة وحلم إلى شركة قائمة بذاتها تشارك فى مشاريع حياة كريمة والمشاريع القومية المختلفة وتنافس شركات أخرى، ومن ثم تم ترشيحها للعمل فى مشروع القطار السريع بأسوان.

■ هل الاستقرار السياسى الذى يقوده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى هو سر عودة الطيور المهاجرة وشرفاء الوطن بأموالهم للاستثمار على أرض مصر؟

- بالتأكيد نعم، لأن أى رأس مال يبحث عن دولة مستقرة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وهذا هو ما توفره الدولة لنا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتالى أصبح مناخ الدولة مستقرًا، اقتصاديًا وسياسيًا، لاستثمار رأس المال، سواء أجنبيًا أو محليًا.

■ ما أهم المشروعات التى تتميز بها شركة الكيان تحت قيادتك؟

- إننى أعتبر كل المشاريع التى طرحتها الدولة مشاريع متميزة، ولذلك شاركت فيها شركة الكيان مثل مراكز الشباب بالقرى النائية، ومشاريع تبطين الترع لتوفير طرق ممهدة لرى أراضى المزارعين، ومشروع القطار السريع فهو معجزة فاقت أحلامنا وجعلت مصر تتفوق على أوروبا فى هذا المجال.

■ ما هى المشروعات الحيوية من وجهة نظرك كمهاجر مصرى عاد لأرض الوطن والتى تتم الآن؟

- فى نظرى من أهم المشروعات مشروع القطار السريع ومشاريع استصلاح الأراضى الزراعية بالدلتا الجديدة بطول ١١٤ كيلومترًا، ومشروع التأمين الصحى الشامل هو من أعظم المشاريع أيضًا لأنه يعبر عن الفكر الحديث بأن تكون لكل مكان أو إقليم خدمته الخاصة.

■ نريد أن نوجه رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد النهضة بمصر؟

- أقول للرئيس عبدالفتاح السيسى حفظك الله ورعاك، أنت فخر للأمة العربية ولكل شعب مصر العظيم، وأدعو لك من قلبى بأن يطيل الله فى عمرك؛ لتكمل معنا مسيرة مصر ورؤيتك الثاقبة ٢٠-٣٠ ونأمل بأن تكون ٣٠-٥٠.

فأنت القدوة والعطاء والأب الروحى لنا جميعًا، حفظك الله من كل سوء ونحن جنودك الأوفياء يدنا فى يدك لنحقق ما تسمو إليه نفسك الكريمة.

■ رسالة للجيش المصرى الذى يرعى استقرار وأمن الدولة؟

- أقول للجيش المصرى وقيادته العظيمة: «أنتم رجال مصر الشرفاء الأقوياء وتاج رءوسنا، ضحيتم بالغالى والنفيس من أجل تراب هذا الوطن الغالى». تحية لكم فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأردد كلمة الرئيس الراحل أنور السادات: «يجب على الشعب المصرى أن يأمن الآن على حياته ومستقبله، لأنه أصبح له درعٌ وسيف».

■ هل من كلمة توجهها للفريق كامل الوزير؟

- أقول لسعادة الفريق كامل الوزير وزير النقل: «أنت رجل المهام الصعبة وتحت قيادتك تغير أداء وزارة النقل بشكل كبير جدًا، وكنت صاحب الفكر المتقدم فى استقطاب الشركات العالمية لتستثمر أموالها فى تطوير الموانئ المصرية، وكذا النهوض بقطاع النقل فى جميع مراحله، سواء فى مجال السكة الحديد أو القطارات أو الموانئ».

■ كلمنا حضرتك عن مشاركة شركة الكيان فى مشروع القطار السريع بأسوان؟

- نحن من ضمن الشركات المشتركة بهذا المشروع الضخم، فنحن مسئولون عن ٢ كيلومتر على امتداد من مدينة إدفو حتى محافظة أسوان.

■ كلمنا عن اتجاهات الشركة المستقبلية؟

- إننى أحلم أن تكون لدى الشركة أفرع بمعظم الدول العربية فتكون شركة عربية مصرية وتتحول من شركة إلى علامة تجارية مطلوبة بكل دول الوطن العربى.

■ رسالة أخيرة توجهها للشباب ورجال الأعمال المصريين المهاجرين بالخارج؟

- إن تجربتى الخاصة ومشاريعى تعتمد على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى للتأكيد على استقرار مصر وانتظارها لأبنائها لمد يد العون لهم ولدعمهم للوصول بهم إلى النجاح الدائم والارتقاء بمشاريعهم فيها.