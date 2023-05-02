الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المايسترو هانى فرحات يكشف تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات

أوضح المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، تفاصيل انعقاده، قائلاً: "تم تكليفي بالمهرجان من قبل وزيرة الثقافة منذ 48 ساعة، والمتوقع هو كل جديد". 

وأضاف المايسترو هاني فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن كل الأشياء التي لم أكن راضيًا عنها، والأشياء التي لم أكن حابب رؤيتها ستتغير، معقبا: "توقع كل شيء جديد وكن في ظهرنا". 

وأوضح أن مهرجان الموسيقى العربية، سينطلق خارج الأوبرا وخارج القاهرة، وسنرى حفلات في عواصم محافظات أخرى، لافتاً إلى أن مهرجان الموسيقى العربية لا بد أن يكون الاحتفال به في مصر كلها.

وعن حقيقة امتلاك وزارة الثقافة والأوبرا المصرية الأعداد الكافية من الفنيين، حتى يتم عمل مسارح في كل أنحاء محافظات الجمهورية، قال: "إن الأوبرا ومصر تمتلك أكثر من ذلك بكثير، مصر تمتلك فنانين كثيرين يغطون أي عدد من المسارح".

وأشار إلى أنه خلال 48 ساعة، سيتم تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وسيتم وضع أبرز المحاور، لافتاً إلى أن هناك شخصيات كثيرة لا يمكن أخذها خلال هذا المهرجان، لكن سيتم تقسيمهم على أكثر من مهرجان.

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