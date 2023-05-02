الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بها ملايين".. تفاصيل غرفة الكنز السرية التي اكتشفها رجل الإطفاء أسفل عقار المهندسين

غرفة الكنز السرية
غرفة الكنز السرية التي اكتشفها رجل الإطفاء أسفل عقار المهندس

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام  فرد أمن بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بمساعده نجله بالجيزة.

 

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة من اثنين موظفين بإحدى الشركات المملوكة لأحد رجال الأعمال الشهرين يفيد بنشوب حريق بالطابق الثالث داخل المبنى المكون من 6 طوابق.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على النيران ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

 

وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة، تبين أن الحريق نشب داخل حجرة كانت تستخدم كخزينة خاصة بالشركة وأن بداخلها حقائب تحوي ما يقرب من ٢٥ مليون جنيه إلى جانب بعض العملات الأجنبية المختلفة والمتنوعة.

 

وأمر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ظروف وملابسات الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه، والتي كشفت عن قيام أحد أفراد الأمن بالشركة بارتكاب الواقعة لسرقة الأموال المتواجدة بالخزينة.

 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم لجأ إلى حيلة لارتكاب الواقعة، حيث قام بطلب تبديل شيفت العمل إلى الفترة المسائية وتمكن من الصعود إلى الطابق الثالث الذي يوجد به الخزينة مستخدما بعض المعدات للصعود.

وأوضحت التحريات، أنه عقب ذلك قام بتعبئة الأموال التي تحويها الخزينة داخل حقائب ووضع داخل حقيبة بينهم ١٢٨ ألف يورو و٢٣ ألف دولار و١٥٥ ألف ريال سعودي والتي قام بإعطاءها لنجله لتوصيلهم إلى شقيقه الأول بمنطقة حدائق القبة.

ولفتت التحريات، إلى قيام المتهم عقب ذلك بإشعال النيران في التكييفات الخاصة بالشركة وذلك بغرض إلهاء موظفي الشركة وإتمام جرمه لكي يتمكن من إخراج باقي الحقائب إلى خارج الشركة.

 

وذكرت التحريات امتداد النيران من الطابق الثالث إلى الثاني ومن ثم إلى الأرضي والتهمت الحقائب التي قام المتهم بإخفاءها تمهيدا لتهريبها.

 

وأشارت التحريات، إلى قيام رجال المباحث بالجيزة بتتبع كاميرات المراقبة التي كشفت عن قيام المتهم بإعطاء حقيبة تحوي أموالا وبتعقب خط سيره تمكنت قوة من المباحث من ضبطه بمنطقة حدائق القبة وبحوزته الأموال.

 

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بإشعال النيران لإلهاء باقي أفراد الأمن وموظفي الشركة عن فعلته إلا أن  سوء حظه قاد النيران إلى التهام باقي الحقائب التي تحوي الأموال. 

 

وعقب تقنين الإجراءات من قبل رجال المباحث تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبمواجهته أقر بصحة ارتكابه للواقعة بالتنسيق مع نجله.

 

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