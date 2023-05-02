الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 135 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب مجدى الخضر، حملة تموينية بناحية مركز ادكو وبحضور مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير عام الرقابة التموينية، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 وأسفرت الحملة عن ضبط ١٣٥ طن قمح داخل عدد من المخازن تم تجميعهم بقصد إعادة البيع في السوق  السوداء وكذا استخدامهم كعلف حيواني، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالشون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة استهلاك الأدمي التموين والتجارة الداخلية التحف التجارة الداخلية

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