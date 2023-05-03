الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 من أبرز الكلمات البحثية خلال ساعات السحر، حيث يحيي الكثيرون صلاة قيام الليل والعبادة وعلى رأسها الأدعية، وذلك تزامنا مع شهر شوال 1444، ورغبة الجميع في استمرارهم في كافة العبادات والطاعات التي كان ينتهجونها في شهر رمضان المبارك طمعا في المغفرة والرحمة.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

أفضل دعاء الفجر اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 وفقا لأمهات الكتب في التراث الإسلامي والعربي والوارد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه والصحابة والتابعين ما يلي:

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا .. اختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا.. اللهم نسألك صدق التوكل عليك.. حسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم ارحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

أفضل دعاء تحصين البيت الجديد من عين الناس والحسد والسحر مكتوب

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023


اللهم نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفر بك .. اللهم عمنا برحمتك الواسعة .. و أكفنا شر ما أهمنا غمنا توفنا على الإيمان بك وعلى ما ترك لنا سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم مع ساعات الفجر الأولى نسألك ألا نظلم وأنت حسبنا ولا نضام وأنت ربنا .. اللهم اشرح صدورنا بطاعتك .. ويسر أمورنا برحمتك .. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير .. وألطف بنا يا عزيز يا غفار بقوة تدبيرك .. وعظيم عفوك .. وسعة حلمك .. وفيض كرمك.

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أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

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«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

 

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك.. ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني نسألك راحة في البدن .. وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا.. ومن كل هم فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.


اللهم في هذا أرزقني ما أريد وما احتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرجا.. وهمي سعادة .. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم توفني وأنت راض عني ولا تحرمني من رحمتك يا الله.

 

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