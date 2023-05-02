تفاصيل أزمة فيلم محمد هنيدى المؤجل وتعاقده على أعمال جديدة

ينافس الفنان محمد هنيدي خلال الفترة المقبلة بفيلم جديد يحمل اسم "الجواهرجي" وهو العمل الذي تم تأجيل عرضه أكثر من مرة من أجل اختيار الموسم المناسب لعرضه للجمهور، بالإضافة إلى عدم جاهزيته بشكل كامل.

الفيلم تم الاستقرار بشكل رسمي على عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، بعدما ينتهي مخرجه إسلام خيري من أعمال تصويره ومونتاجه، ليصبح العمل من أوائل الأعمال المتنافسة في الموسم السينمائي المقبل، الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة.

الفيلم يتبقى له حوالي أسبوع تصوير واحد فقط وينتهي من التصوير وكان قد تأجل تصويره لانشغال أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية وعلى رأسهم منى زكي التي انشغلت في تصوير مسلسل "تحت الوصاية"، الذي قدمت خلاله نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وعلى نفس المنوال تعاقد هنيدي على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "أحمر وحلاوة"، من المفترض أن يدخل تصويره قريبًا، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد مع منى زكي، حيث من المرجح أن يدخل تصويره في غضون أيام قليلة، عقب الاستقرار على الكاست المشارك في العمل.

أحداث فيلم «الجواهرجي» وتدور أحداث فيلم «الجواهرجي» بطولة منى زكي ومحمد هنيدي في إطار كوميدي حول جواهرجي والذي يقوم بدوره الفنان محمد هنيدي وزوجته التي تجسدها مني زكي وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في العمل مني زكي ومحمد هنيدي بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى وأحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.