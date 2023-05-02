الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غداً.. انطلاق قناة إكسترا لايف أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة لنقل فعاليات جلسات الحوار الوطنى

قناة إكسترا
قناة إكسترا

تنطلق قناة إكسترا لايف، غدًا الأربعاء، مع بدء فعاليات جلسات الحوار الوطني وهي تعد أحد إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتكون مهمتها بشكل رئيسي نقل فعاليات جلسات الحوار الوطني بكل التفاصيل والمناقشات التي تشهدها الجلسات الحوارية بين مختلف القوي السياسية والحزبية. 
استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء مساحة لكل القوى السياسية والحزبية للحوار الوطني من أجل الوصول إلى رؤي مشتركة تخدم الصالح العام للدولة المصرية.

تردد قناة إكسترا لايف
eXtra Live HD & SD 
12092
Vertical

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