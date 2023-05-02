الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ننشر تشكيل سموحة والمحلة في الأسبوع الـ27 للدوري

المحلة
المحلة

أعلن الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى تشكيل فريقه استعدادا للقاء غزل المحلة، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

وتضم قائمة سموحة الاساسية كلا من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمد سعيد، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى

الوسط: مالك بعيوى، محمود حليمو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، صديق أوجولا

الهجوم: حسام حسن.

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج  بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

بينما جاء تشكيل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى .. عمرو شعبان . 

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أوريك ، كريم مصطفى ، عبدالرحمن عاطف "أجويرو"..

 

 

أحمد سامي سموحة الدوري المصري الممتاز الهاني سليمان محمود حليمو

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