الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"السنينى" يطالب مستشار الرئيس بدعم صندوق تنمية المراعى بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

طالب المهندس حسين السنيني منسق حياة كريمة ورئيس صندوق تنمية المراعي والثروة الحيوانية بمطروح، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية دعم صندوق الثروة الحيوانية ب ١٠ ملايين جنية لمساعدة المربين في الظروف الراهنة مع ارتفاع أسعار الأعلاف للحفاظ علي أعداد الثروة الحيوانية كاحد أهم مصادر دخل المواطنين في المحافظة.


كما طالب بتحديد أراضي المراعي للحفاظ عليها وعدم تدهورها مما تساهم في توفير جزء كبير من تغذية الثروة الحيوانية والتي تبلغ نصف مليون رأس غنم وماعز تقريبا بمطروح، مشدداً على أن المراعي بمحافظة مطروح توفر ٣٠ مليون دولار سنويا.

 

وأشار إلى سرعة الإنتهاء من تحديد أحوزة التجمعات والقرى حتي يمكن تنفيذ مشروعات الخدمات والبنية الأساسية لها واسقطاعهاً من القرار ٣٦١ مما يساهم في استقرار المجتمعات وأهالي مطروح.

 

وقدم الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والى مستشاره للمناطق النائية اللواء أحمد جمال الدين علي اعتماد وادراج ٦ قرى في حياة كريمة بالمرحلة الأولى، مؤكدا على أنه تم تجهيز وإعداد خطة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للبدء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات ل ٣٤ قرية تم إدراجها في المرحلة الثانية.

 

وفي ذات السياق كان قد استقبل اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والمحافظات الحدودية خلال زيارته للمحافظة ضمن فعاليات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية المقام بمحافظة مطروح في نسخته الرابعة.


وعقد مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح لقاء مع عمد ومشايخ وشباب مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد أحمد علاء رئيس شئون القبائل والنائب صالح سلطان والنائب جمال الشورى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من عمد ومشايخ المحافظة. 

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