انطلاق قافلة دعوية تابعة للأزهر الشريف فى دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، مع فضيلة الشيخ محمود المجلاوى مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ دمياط بالأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عبدالله إبراهيم عضو لجنة الفتوى بدمياط.

حيث تناول اللقاء، بحث خطة القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المقرر إطلاقها الأحد المقبل ولمدة أسبوع، حيث تستهدف نشر الفكر الوسطى المستنير وسماحة الإسلام ووسطيته وتصحيح المفاهيم من خلال المساجد والدعوة بالمصالح الحكومية.

ورحبت "المحافظ" المحافظ بهذا التعاون مشيدة بجهود الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعم تلك الرؤى، والتى تعزز أيضًا الجهود التى تقوم بها الدولى لمكافحة الإرهاب والتصدى للأفكار الهدامة ونشر الفكر الوسطى والتعليم السمحة التى يدعو إليها الإسلام والأديان السماوية.