الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

صواريخ قطاع غزة
صواريخ قطاع غزة

أعلنت منظومة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء»، إصابة مستوطنة تبلغ من العمر 49 عاما في سديروت بكدمات خلال هروبها نحو الملاجئ.

وفى وقت سابق، أعلنت المنظومة، وقوع ثلاث إصابات من العمال الأجانب، منهم حالة خطيرة وحالتان طفيفتان بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق الطرق المؤدية إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، خشية من استهداف المستوطنين.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني في الـ5:30 مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، إنه وفقا لتقييم الوضع، تم إلغاء التعليمات التي صدرت سابقا بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة في سديروت وغلاف غزة.

فيما ذكرت صحيفة خدشوت يسرائيل، أن جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال.

وفى السياق ذاته، قال مجلس سدوت هنيغف قرب حدود غزة، بعد إجراء تقييم للوضع مع قوات الأمن، هناك توصيات ببقاء المستوطنين قرب المناطق المحمية  خشية إطلاق صواريخ، وفتح الخط الساخن لتلقي الدعم النفسي.

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