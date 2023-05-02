الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمني

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت منظومة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء»، منذ قليل، وقوع ثلاث إصابات من العمال الأجانب، منهم حالة خطيرة وحالتان طفيفتان بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر.

وأفادت القناة 14 العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة تقييم للوضع الأمني في الـ5:30 مساء اليوم.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، تفعيل منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، وإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة سديروت، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وحالته حرجة.

وأُطلقت نحو 20 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما طالب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.

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