الأنبا مقار يترأس اجتماع الآباء الكهنة لإيبارشية الشرقية ومدينة العاشر

اجتمع الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من من رمضان، اليوم الثلاثاء، بالآباء كهنة الايبارشية، بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بقرية أسعد، بمشتول السوق في محافظة الشرقية.

وترأس الأنبا مقار القداس الإلهي، وألقى عظة روحية بعنوان "المسيح يُستعلن من خلال قراءات الخمسين المقدسة".

وشرح نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان في عظته أن توما شك في قيامة المسيح، بينما نجد كثيرون هذه الأيام يشكون في المسيح نفسه، ونحن دورنا أن نشرح عقيدتنا الأرثوذكسية في المسيح يسوع، أنه الرب والإله.

واستكمل الأنبا مقار كلمته خلال العظة:

“المسيح هو أيضًا خبز الحياة، ونحن يجب أن نكون المركبة التي تحمل جسد المسيح ودمه لكل أحد، ونحث الجميع على التوبة والتقدم للتناول، وإن كان هناك مريض فنذهب إليه ليتناول. والمسيح هو نور العالم، ويجب أن نحمل هذا النور لكل أحد، فالتعليم بالمثل أفضل من التعليم بالكلام”.

وتابع: “نيافته شرح قراءات أيام الخمسين المقدسة بأن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ونحن ليس لنا إلا طريق واحد، هو طريق المسيح، فنرشد الجميع بكلمات الحق التي تصلنا بطريق الحياة الأبدية”.

واختتم نيافته مصليًا لله أن يعطي خدامه السير على درب الآباء المباركين الذين عمل الله من خلالهم، مثل أبونا بيشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم، وقال نيافته "نصلي لكي يعمل الله من خلالنا، ويعمل الروح القدس بنا، لكي نمجد الله".

الأنبا مقار خلال لقاء الكهنة

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