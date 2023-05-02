"صحة المنوفية" تنظم 10 لقاءات جماهيرية ضمن مبادرة "معا لحياة أفضل"

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، 10 لقاءات جماهيرية بجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأثرها على صحة الأم والطفل والمباعدة بين الولادات ومفهومها وفائدتها للأم والطفل والأسرة بمجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات المحلية .

وتم عقد اللقاءات بحضور مديري الإدارات تحت إشراف السيد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، ونظمتها إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة أمال العربي ، حيث تم مناقشة رأي الدين في قضية تنظيم الأسرة من خلال مشاركة الأوقاف وتوضيح رأي الدين فيما يخص القضية الجوانب الصحية التي تؤثر علي حياة وصحة الأم كما تم عرض جهود الوزارة في توفير وسائل تنظيم الأسرة وجهود المديرية في التوعية والوصول للمنتفعات من خلال القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة وتوفير الوسائل بالمجان مع تقديم خدمات الدعم والمشورة للسيدات.

كما تم الإجابة عن تساؤلات الحضور عن مواضيع أخرى مثل ختان الاناث والكشف المبكر للمقبلين على الزواج، وتم التأكيد على أن التوعية بأهمية القضية وأن تصل الخدمات لكافة الأماكن في المحافظة من أولويات الوزارة والمحافظة .

ويأتي تنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية بناءا علي توجيهات السيد اللواء محافظ المنوفية، ومشاركة المحافظة في كافة الفعاليات وتقديم الدعم الكامل للمديرية والإدارات التابعة لها .