في عيد الرسولي.. اللاتينية: الثالوث هو جوهر العهد الجديد وأعظم الأسرار

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس أثناسيوس الرسولي، الأسقف ومعلّم الكنيسة الذي ولد في الاسكندرية عام 295.

ورافق أسقف الإسكندرية في مجمع نيقيا ثم خلفه. قاوم الأريوسيين، وتحمل بسببهم الكثير من الاضطهادات، ونفي مرات عديدة كتب مؤلفات شهيرة في الايمان القويم والدفاع عنه. توفي عام 373.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يُسمّى سِرُّ الثالوث الأقدس من قِبَل ملافنة الكنيسة جوهر العهد الجديد، أي الأعظم بين جميع الأسرار ومصدر وأساس تلك الأُخرى. فإنّ الملائكة قد خُلِقوا في السماء وخُلِق البشر على وجه الأرض كذلك بهدف معرفته والتأمّل فيه... وبهدف إظهار هذا السرّ بوضوح أكبر انحدر الله نفسه من مسكن الملائكة نحو البشر.

وأعلن الرَّسول بولس ثالوث الأقانيم ووحدة طبيعتهم عندما كتب: " فَكُلُّ شَيءٍ مِنهُ وَبِهِ وَإِلَيه. لَهُ ٱلمَجدُ أَبَدَ ٱلدُّهور.. كذلك كتب القديس أوغسطينس، تعليقاً على هذا المقطع: "هذه الكلمات لا ينبغي أن تؤخذ عشوائيّاً. "منه" تعني الآب، "به" تعني الابن، "إليه" تعني الرُّوح القدس ". لقد اعتادت الكنيسة بحقٍّ أن تنسب إلى الآب أعمال اللاهوت حيث تشرق القدرة، وإلى الابن تلك التي فيها تشرق الحكمة، وإلى الرُّوح القدس تلك التي فيها يشرق الحبّ. هذا لا يعني أبدًا أنّ كلّ الكمالات والأعمال الخارجيّة ليست مشترَكة بين الأقانيم الإلهيّة: "فأعمال الثالوث غير قابلة للتجزئة، كما أنّ جوهر الثالوث هو غير قابل للتجزئة ..."

ومن خلال مقارنة معيّنة، هناك تقارب معيَّن بين هذه الأعمال وخصائص الأقانيم، وتُعزى الأعمال أو "تُنسَب"، كما يقال، إلى واحد من الأقانيم أكثَر من الآخرين... بهذه الطريقة، الآب الذي هو "مبدأ كلّ الألوهة" (القدّيس أوغسطينس)، هو أيضاً السبب الفعّال لكلّ شيء، ولتجسّد الكلمة، وتقديس النفوس: "كلّ شيء منه". ولكنّ الابن، الكلمة، كلمة الله وصورة الله، هو أيضاً السبب-النموذج، النموذج الأصليّ. من خلاله كلّ ما تمّ خلقه يتلقّى شكله وجماله، النظام والتناسق. هو لنا "الطريق والحقّ والحياة" ، مُصالِح الإنسان مع الله: "كلّ شيء هو من خلاله". الرُّوح القدس هو السبب النّهائيّ لكلّ شيء...، الخير الإلهيّ والمحبّة المتبادَلة بين الآب والابن؛ من خلال قوّته القديرة ولكن اللطيفة، يُكَمِّل الحبّ المتبادَل للآب والابن. من خلال قوّته القديرة ولكن اللطيفة، يُكَمّل العمل الخفيّ للخلاص الأبديّ للإنسان ويقوده إلى الكمال: "كلّ شيء إِلَيه".