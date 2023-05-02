الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة

افتتح الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، والذي تستضيفه دار القديس إسطفانوس في المعادي.

يشارك في اجتماعات المجلس أصحاب النيافة والسيادة، الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، مثل الخورأسقف بولس ساتي عن الكلدان والمطران جوج شيحان عن الموارنة والمطران كلاديو لوراتي عن اللاتي والمطران جان ماري شامي عن البيزنطيين، بالإضافة إلى ممثلي الراهبانيات.

يتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك في الفترة الثاني، وحتى الرابع من مايو الجاري.

وذكرت صفحة الكنيسة، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قدم التهنئة إلى المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الأب يوحنا معطي، والأب بولس فاروق، حيث هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل المهندس رضوان، بعيد الفطر المبارك، مثنيًا على ما تتمتع به مدينة طيبة الجديدة من تميز على مستوى الجمال، والنظافة، والتناسق، والخدمة، والتوسعات المستمرة، التي تعتبر مع المدن الجديدة الأخرى، مستقبل مصر حيث، تتوفر فيها ضروريات الحياة المتنوعة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير، على جميع المجهودات المبذولة في هذا المجال.

ومن جانبه، شكر رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له من أسرة الإيبارشية، على هذه التهنئة، التي تعبر عن روابط المحبة المتأصلة في الإنسان المصري بفطرته، مؤكدًا أننا نستلمها من أهلنا جيلًا فجيل.