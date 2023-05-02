محمد الباز معلقًا على صورة جنازة مصطفى درويش: "الصحافة مفيهاش عيب ولا حرام"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، على الجدل المثار حول انتشار صورة لصحفيتين وهما تضحكان أثناء تغطية جنازة الفنان مصطفى درويش، الذي توفي، أمس، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 43 عامًا.

وقال محمد الباز، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الصحافة مفيش فيها عيب ولا حرام.. الصحفى اللى بيغطى الجنازة بيعمل شغله، مش رايح يعزى.. اللياقة تقتضى إنه يراعى الأصول ويظبط انفعالاته، لكن الاحتراف بيقول إنه بلا مشاعر، لأن مراعاته لحزن أهل الميت أو بكاء أصدقائه ممكن جدا يعطله عن إنه يعمل شغله”.

وأضاف: “الزميلتين اللى غطوا جنازة مصطفى درويش الله يرحمه كانوا بيعملوا شغلهم، وحتى لو ابتسموا لثوانى بسبب موقف - كلنا ممكن يحصل معانا كده بالمناسبة - فده لا يعيبهم ومش من حق حد ينصب لهم محكمة، الموضوع ممكن يخلص بالتنبيه بمراعاة اللياقة، دون عقاب أو عتاب، لأن مفيش خطأ من الأساس”.

وواصل: “والناس اللى بتطالب بوضع بروتوكول لتغطية الجنازات، الموضوع سهل.. أسرة المتوفى أيا كان اسمه أو وظيفته ممكن تعلن إن الجنازة بدون صحافة أو تصوير وده حقهم، زى الأسر اللى بتكتفى بأخد العزا على المقابر.. لكن لو فيه صحافة وتصوير، فده شغل الصحافة ووضع التصوير ومحدش هيقدر يمنع حاجة، مش هتبقى قدام الصحفى لقطة مهمة ويقول والله بلاش عشان محدش يزعل”.

كما نشر الباز صورة جديدة للصحفيتين من العزاء دون ضحك، معلقاً عليها: "الصورة للزميلتين فى نفس الجنازة من غير ضحك أو ابتسامات".