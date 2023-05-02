الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عن الفئات المشاركة في جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاق جلسته الافتتاحية غدًا الأربعاء.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني: «على طاولة واحدة، يجتمع ممثلو كل فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة».

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطني: «انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأربعاء المقبل 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها (مساحات مشتركة)، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن».

 

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