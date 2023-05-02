الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط ومعهد تكنولوجيا المعلومات يبحثان تعزيز التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفداً من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وذلك لدراسة ومناقشة سبل التعاون لتغيير المفاهيم التقليدية للشباب حول سوق العمل، ومساعدتهم فى اكتساب مهارات جديدة تلبي الاحتياجات المستحدثة فى سوق العمل المحلي والدولي  فى ظل التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي الذي يشهده العالم .

وضم الوفد الدكتورة هبه صالح رئيس المعهد، والمهندس أيمن عياد مدير فرع المعهد بالجامعة، والمهندس حسام النقيب مستشار وزارة الاتصالات.

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- التعريف بفرص العمل عن بعد

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية استمرار التعاون بين الجامعة والمعهد من أجل التعريف بفرص العمل عن بعد "Free Lancing"، والذي يعد أحد مجالات سوق العمل الرائجة والمفتوحة خلال السنوات الأخيرة، والتى بدأ كثير من خريجي بعض الكليات، مثل: التربية الرياضية والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، فى تحقيق تجارب ناجحة فى ذلك المجال؛ غيرت مسار حياتهم العملية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، خلال اللقاء، على حرص جامعة أسيوط على  نشر الوعي بين طلابها  بالوظائف المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإبراز النماذج الواعدة فى ذلك النوع من العمل.

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التحول الرقمي التطور التكنولوجي الدكتور أحمد المنشاوى الخدمة الاجتماعية الدكتورة هبة صالح السنوات الأخير المشكلات المجتمعية الندوة التوعوية الوظائف المتاحة تعزيز سبل التعاون المشترك تكنولوجيا المعلومات خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة

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