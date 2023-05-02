عقب قرار الرئيس السيسي.. رابط التسجيل بالمنحة للعمالة المنتظة الجديدة

أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال عن عودة إعانة العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بمبلغ 1000 جنيه، وذلك ما زاد من عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير حول رابط التسجيل.

وشهد رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة الجديد 2023 العديد من عمليات البحث من قبل المواطنين، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن منحة العمالة الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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رابط تسجيل العمال غير المنتظمة الجديد 2023

لم يتم حتى الان الاعلان عن موعد بدء تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 وفور تفعيل الرابط يتم اتباع الخطوات التالية

يتم الدخول على موقع وزارة القوي العاملة من خلال الضغط على الرابط التالى https://www.manpower.gov.eg/

ثم يتم الضغط على انشاء حساب جديد / استكمال بيانات، وتظهر صفحة الاستمارة الإلكترونية.

يتم ادخال بالاستمارة الإلكترونية الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ثم يتم اختيار الموقف التأميني، والأسم رباعي، ثم المهنة والحالة الإجتماعية، والموقف من التجنيد، العنوان والمحافظة ورقم الهاتف المحمول وخط أرضي.

ثم يتم النقر على كلمة حفظ، ويظهر تم التسجيل بنجاح، ثم يظهر رقم الطلب الذي يجب الاحتفاظ به.

الجدير بالذكر أنّ قرارات الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أمس تضمنت عدة قرارات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

كما أعلن عن بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيد قرار صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

طرق صرف العمال لمنحة العمالة غير المنتظمة عام 2023