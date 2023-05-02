الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يراقب احتمالية عودة ميسى لبرشلونة لضم رافينيا

رافينيا
رافينيا

يراقب نادي أرسنال الإنجليزي وضعية نادي برشلونة من استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة نادي برشلونة لاستعادة خدمات ميسي بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه، وفشل النادي في تسجيل عقده الجديد بسبب الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس الانجليزية، فإن إدارة أرسنال تراقب عملية عودة ميسي المنتظرة لنادي برشلونة لتدعيم صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يراقب عودة ميسي لبرشلونة من أجل ضم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الكتالوني، خاصة أن استقدام ميسي سيفرض على برشلونة عدة إجراءات اقتصادية أهمها تخفيض النفقات وتقليص ميزانية أجور الفريق.

وراقب نادي أرسنال البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة خلال الفترة الماضية للتحرك لضمه خلال الانتقالات الصيفية وتدعيم خط هجومه.

ويلعب رافينيا ضمن صفوف نادي برشلونة بعدما انضم من صفوف فريق ليدز يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وبدأ رافينيا مسيرته ضمن صفوف فريق أفي البرازيلي وانتقل منه لصفوف رديف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي في شتاء 2016، ثم صعد للفريق الأول في صيف العام نفسه وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انضم لفريق رين الفرنسي في صيف 2019، قبل أن ينضم لفريق ليدز في صيف عام 2020.

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