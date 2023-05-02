الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| "التضامن" تكشف جهود الهلال الأحمر عبر الحدود وجلسة تداول تجريبية بالبورصة

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث، تنوعت ما بين سياسية ورياضية وفنية واجتماعية وعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف ضعف الطلب فى الصين

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقي فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلالها على السوق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"المركزي الأسترالي" يُفاجئ الأسواق برفع الفائدة

أعلن البنك المركزي الاسترالي، اليوم الثلاثاء، عن رفع مفاجئ لنسب الفوائد مبددا الآمال بابقائها على حالها مع ظهور مؤشرات على تباطوء التضخم، قام بنك الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة الى 3,85% مبددا توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير الى عدم تغييرها لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ضبط سيدة بهيروين في محرم بك

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزيرة التضامن تكشف جهود الهلال الأحمر عبر الحدود المصرية السودانية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال نفذ العديد من التدخلات عبر الحدود المصرية السودانية منها 329 عملية نقل من المعبر للجهة النهائية، و565 كشف طبي لتقديم الإسعافات الأولية والأدوية، و600 جلسة وخدمة للدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن توزيع أدوات نظافة شخصية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

البورصة تنظم جلسة تجريبية على نسخة محدثة من نظام التداول

نظمت البورصة جلسة تجريبية عقب انتهاء تداولات أمس الإثنين، بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية على نسخة جديدة من نظام التداول تتضمنت بعض التعديلات، والتى جاء أبرزها، كالتالي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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