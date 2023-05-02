تقرير أيرلندي: معبد الكرنك وأهرامات الجيزة يعكسان عظمة حضارة مصر القديمة

قالت مجلة "إنشنت أورجنيز" الأيرلندية، إن العالم مليء بالهياكل والمباني القديمة التي تمكنت من الصمود أمام اختبار الزمن، فمن معبد الكرنك والأهرامات في مصر وحتى المسرح الروماني الضخم، تُعدّ هذه المباني شهادة على براعة الحضارات البشرية المبكرة وحرفها.

وتابعت أن معبد الكرنك في مصر هو مثال رائع يعكس عظمة حضارة مصر القديمة، حيث استغرق بناؤه أكثر من 2000 عام ويتميز بهندسة معمارية رائعة مثل القاعة الكبيرة ذات الطراز الهيبو والأبراج الشاهقة.

- معبد الكرنك

يحتل المعبد الفرعوني القديم المرتبة الـ 13 في قائمة أقدم 15 مبنى في العالم، ويتضمن المعبد الكثير من التماثيل والأعمدة والرسومات على جدرانه التي تكشف جزء كبير من حياة الفراعنة، فالتجول داخل المعبد بمثابة رحلة عبر الزمن والسفر لآلاف السنوات عبر الماضي.

وأوضحت المجلة، أن المعبد تم بناؤه على مدار ما يقرب من 2000 عام، ما يجعله أحد أعظم المباني الأثرية في العالم، وشارك في بنائه الآلاف من العمال الذين لم يروا النتيجة النهائية لتحفتهم الفنية.

- هرم زوسر

احتل هرم سقارة المدرج المرتبة الخامسة في القائمة، حيث يعد أقدم هرم في مصر، ولكنه يحمل الكثير من أسرار المملكة القديمة في مصر الفرعونية، وكان في وقت بنائه أعلى بناء في العالم.

وأفادت المجلة، بأن ما يميز هرم زوسر المدرج هو تصميمه الغريب، حيث يتضمن أكثر 30 بابا زائفا، كما أنه يتضمن الكثير من رفات المومياوات التي تكشف عن جانب مهم من تاريخ مصر القديمة، ما يجعله أحد أعظم المباني الأثرية في العالم.

- أهرامات الجيزة

احتلت الأهرامات المرتبة الثالثة في القائمة، ورؤيتها عن قرب يمنح المرء شعور بالعظمة والاحترام لهذه الحضارة التي لا مثيل لها.

وتابعت أن المباني الفرعونية وخصوصًا الأهرامات كشفت أن الحضارة المصرية، كان بها أعظم مهندسي العالم، وبناء الأهرامات قد يكون تم بطريقة بسيطة للغاية أكثر من ما قد يتخيله علماء العصر الحديث.