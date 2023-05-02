"تنظيم الاتصالات": تغريم مقدمي خدمات المحمول 32 مليون جنيه خلال الربع الأول

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2023 (الفترة من يناير إلى مارس 2023).

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023.

2. اعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 823 محطة جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما قام الجهاز بتنفيذ محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

3. تنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصـالات بتنفيذ ضبطيات قضائيـة في 14 محافظة خلال الربع الأول من عام 2023 لإزالة عدد (153) نقطة تداخل بإجمالي (140) جهاز تقوية شبكات غير معتمد وعدد (455) هوائي مقوى شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.